Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié il padre delle sorelle Selassié è uscito dal carcere | Ora parlo io

Dopo anni di silenzio e persecuzioni, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, alias Giulio Bissiri, esce finalmente dal carcere. Figura misteriosa e storica, padre delle famose sorelle Selassié, ha vissuto un passato segnato da colpi di scena e accuse pesanti. Ora, con la libertà ritrovata, si prepara a raccontare la sua verità, sfidando il passato e guardando al futuro con nuova determinazione. La sua storia è tutt’altro che conclusa.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié è uscito dal carcere, il padre delle sorelle Selassié diventate famose per aver partecipato al Grande Fratello vip nel 2021. Giulio Bissiri è il suo alias, necessario per proteggersi in quanto lui e la sua famiglia furono "perseguitati dopo il colpo di Stato del 1974". Nel 2021 è stato arrestato con l'accusa di truffa ai danni di due imprenditori elvetici ai quali aveva prlato di titoli bancari della famiglia Selassié. "Dopo quattro anni dal mio arresto, sono libero per buona condotta e per aver scontato 23 della pena come previsto dalla legge Svizzera", ha spiegato Selassié.