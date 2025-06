Akinsanmiro torna all’Inter dopo la Sampdoria | trattativa per il rinnovo – Sky

Dopo una stagione in prestito alla Sampdoria, Ebenezer Akinsanmiro torna all’Inter, pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua promettente carriera. Il giovane centrocampista nigeriano, classe 2004, ha dimostrato determinazione e talento tra i professionisti. Ora, con occhi puntati sul futuro, si prepara a consolidare il suo ruolo nel team nerazzurro. La trattativa per il rinnovo si prospetta come un tassello fondamentale di questa avventura, che promette grandi soddisfazioni.

Dopo una stagione vissuta in prestito alla Sampdoria, Akinsanmiro è pronto a fare ritorno all’Inter. Il giovane centrocampista nigeriano, classe 2004, è reduce dalla sua prima annata tra i professionisti e ora guarda al futuro con la volontà di continuare a crescere. RITORNO – Il rientro di Ebenezer Akinsanmiro alla base era previsto nell’accordo stipulato la scorsa estate tra i due club, in cui l’Inter si era tutelata con una clausola di “contro-opzione” nel caso in cui la Sampdoria avesse deciso di riscattare il cartellino del calciatore. Con i blucerchiati, Akinsanmiro ha accumulato minuti preziosi e ha potuto confrontarsi con le difficoltà e le pressioni del calcio dei grandi, in attesa ancora dei play-out di Serie B. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Akinsanmiro torna all’Inter dopo la Sampdoria: trattativa per il rinnovo – Sky

Akinsanmiro, talento classe 2004, è al centro di una situazione incerta tra Sampdoria e Inter. La Sampdoria è indecisa sul riscatto del giocatore, che potrebbe tornare all'Inter in estate.

