L'agricoltura e l'ambiente in Giani sono in prima linea, ma la terra si trova sempre più in balia del clima imprevedibile. Firenze, 11 giugno 2025 – Ricordiamo le emergenze del 2022, quando incendi e bombe d’acqua hanno messo a dura prova la regione. La Toscana, leader nell’agricoltura biologica con il 37,5% di superfici coltivate, si trova ora a dover affrontare nuove sfide per proteggere il suo patrimonio naturale e alimentare. La priorità è chiara: salvaguardare la terra prima che sia troppo tardi.

Firenze, 11 giugno 2025 – “Il 14 agosto del 2022 dichiarai lo stato di emergenza per dieci incendi che dopo tre mesi di siccità stavano devastando la regione. Tre giorni dopo, il 17, dovetti fare lo stesso ma stavolta per le bombe d’acqua sulla costa che avevano causato due morti”. Prima ancora della sua Toscana leader nell’ agricoltura biologica “la cui superficie coltivata è il 37,5%, il dato maggiore fra le regioni italiane”, del valore della produzione del settore agricolo “che supera i 3,7 miliardi di euro” e delle “20mila aziende legate a 90 Dop e Igp”, il governatore Eugenio Giani inquadra nella schizofrenia del cielo figlia dei cambiamenti climatici la variabile da attenzionare con ogni conoscenza e risorsa per difendere il territorio e le sue eccellenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agricoltura e ambiente. Giani: in balia del clima. “Ma la terra è una priorità”

