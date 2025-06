Agribus accende i motori | braccianti gratis in corriera pass contro il caporalato

Agribus accende i motori: un'iniziativa che dà speranza e dignità ai braccianti, offrendo corse gratuite verso il lavoro in campagna e contro il caporalato. Con partenze all'alba da Portomaggiore, tre linee colorate guideranno 150 lavoratori lungo il percorso della legalità. È un passo concreto verso un settore più giusto e trasparente, dove ogni uomo e donna meritano rispetto e diritti. Un gesto che fa la differenza, perché il cambiamento parte anche da qui.

Ferrara, 11 giugno 2025 – Si parte alle quattro del mattino, la stazione è quella di Portomaggiore, la tappa finale le aziende agricole e, un domani, la sconfitta del caporalato. E’ un passo, ma la direzione è tracciata, sulla strada della legalità. Prima corsa il 16 giugno, tre corriere, tre linee di colore rosso, giallo e blu nei fari che ancora spazzano via la notte, porteranno a lavorare 150 braccianti agricoli. Racconta quello che è successo in una manciata di mesi, tempi record, il prefetto Massimo Marchesiello. “Abbiamo fatto squadra, ci siamo uniti, andiamo avanti per cercare di strappare questi giovani ai caporal i. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it