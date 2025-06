Agli scrutini il miracolo dei PDP. Lettera.

Durante gli scrutini, assistiamo a un vero e proprio miracolo: gli alunni vengono promossi non sempre grazie ai loro studi, ma spesso con un semplice click sui PDP. Un fenomeno che solleva interrogativi sulla validità delle valutazioni e sul ruolo dei Piani Didattici Personalizzati. È un momento di riflessione importante per tutta la scuola italiana, chiamata a trovare un equilibrio tra supporto personalizzato e merito, affinché ogni studente possa davvero progredire e...

