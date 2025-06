Agli imbarchi per Londra con un passaporto falso arrestato

Una vicenda che mette in luce i rischi e le conseguenze dell’uso di documenti falsi. Un giovane georgiano di 25 anni è stato arrestato all’aeroporto “Bellini” di Catania, dove cercava di partire per Londra con un passaporto non autentico. Questa storia ci ricorda quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza. La legalità prima di tutto: imbarcarsi senza i documenti corretti può portare a conseguenze gravi e inattese.

Un passeggero georgiano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia per aver esibito un passaporto falso ai controlli aeroportuali. Il turista si è recato nell'aeroporto "Bellini" di Catania con un biglietto per un volo diretto a Londra e si è messo in coda ai controlli passaporti insieme agli.

