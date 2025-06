Agguato nel negozio | Pasquale Buono ucciso a colpi d' arma da fuoco

Un tragico agguato scuote Afragola: nel cuore di Corso Italia, Pasquale Buono è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un assalto che ha lasciato la comunità sgomenta. Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute, ma sfortunatamente ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. La polizia ora indaga per fare luce su questa ennesima tragedia urbana, promuovendo giustizia e sicurezza per tutti.

Mancava poco alle 19 quando sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco in corso Italia, presso le palazzine Gescal, ad Afragola sul corso Italia. Agenti di polizia sono subito intervenuti sul posto, dove hanno trovato un uomo di circa 45 anni ferito. L'uomo è morto nonostante i tentativi di.

