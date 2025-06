Agguato di camorra ad Afragola | irrompono in un negozio e uccidono il 45enne Pasquale Buono

Un nuovo dramma scuote il cuore del Napoletano: l'agguato di camorra ad Afragola si è consumato in modo brutale, mietendo la vita di Pasquale Buono, 45 anni, vittima di un'atroce esecuzione nel ventre delle Palazzine Gescal. In questo clima di crescente tensione, le autorità temono che questa violenza possa segnare l'inizio di una spirale ancora più cupa. Ma cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda?

Un nuovo omicidio scuote il Napoletano. Pasquale Buono, 45 anni, è stato freddato mercoledì 11 giugno ad Afragola, in corso Italia, nel cuore delle Palazzine Gescal. Un agguato spietato, probabilmente di matrice camorristica, che alimenta i timori di una nuova escalation di violenza tra i clan della zona. L'agguato: due killer in azione. Erano circa le 19.00 quando due sicari, giunti a bordo di una moto, sono entrati in un negozio di biancheria intima dove si trovavano la vittima e il padre. Senza esitazione, i killer hanno aperto il fuoco, colpendo Pasquale Buono con almeno quattro proiettili alla schiena.