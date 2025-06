aggressioni al tempio neodiciottene rapinatore messo alla prova

Durante le serate della movida, un giovane rapinatore ha seminato il panico nella zona del Tempio Voltiano, mettendo alla prova le vittime e le autorità. Dopo cinque episodi tra il giugno e il luglio di due anni fa, il neodiciottenne è stato ammesso al percorso di messa alla prova dal Tribunale per i minorenni di Milano. Le vittime ora sperano che questa esperienza segni un vero punto di svolta nella sua vita.

Durante le serate della movida, rapinava coetanei che incontrava nella zona del Tempio Voltiano. Cinque episodi per i quali ieri mattina un neodiciottenne, è stato ammesso al percorso di messa alla prova dal Tribunale per i minorenni di Milano. Le rapine erano state commesse il 24 giugno, il 9, 11, 12 e 14 luglio di due anni fa, quando aveva sedici anni, in concorso con altri coetanei, uno dei quali ha già definito davanti al giudice. Le vittime venivano avvicinate, minacciate e malmenate – senza mai utilizzare armi o oggetti - fino a ottenere la consegna dei soldi che avevano, anche piccole cifre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it