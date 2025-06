Aggressione e minacce ai poliziotti | arrestato 33enne della Guinea

Una vicenda che evidenzia l'importanza della sicurezza pubblica: la Polizia di Stato ha arrestato un 33enne della Guinea, coinvolto in un episodio di aggressione e minacce ai danni degli agenti. La sua condanna, risalente al 2018 per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la legalità e la tutela dei cittadini. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

La polizia di Stato ha arrestato un 30enne ai fini dell'esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso nei suoi confronti in quanto condannato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale commessi nel 2018. Nello specifico, nel maggio del 2018, l'uomo, originario.

In questa notizia si parla di: arrestato - aggressione - minacce - poliziotti

