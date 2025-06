Aggredito per strada | Voleva dei soldi siamo scappati E ci siamo salvati entrando in un panificio Il racconto choc

Un pomeriggio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna si è concluso con una fuga rocambolesca e un salvataggio inaspettato. Mario narra l’incidente che ha cambiato la sua percezione della strada e della sicurezza urbana, un episodio choc che ci ricorda quanto sia importante essere vigili e pronti a reagire di fronte all’imprevisto. Ecco cosa è successo davvero.

«Stavamo tornando a casa, ero insieme al mio ragazzo, quando all?improvviso quest?uomo si è affiancato a noi con la sua bici». Inizia così il racconto di Mario. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Aggredito per strada: «Voleva dei soldi, siamo scappati. E ci siamo salvati entrando in un panificio». Il racconto choc

In questa notizia si parla di: siamo - racconto - aggredito - strada

“Noi bersagli di Israele, siamo rimasti per mostrare ciò che accade a Gaza”: il racconto dei giornalisti palestinesi - In un contesto di silenzio e censura, i giornalisti palestinesi di Gaza si trovano in prima linea, affrontando pericoli inimmaginabili per raccontare la verità.

Pescara, la vicenda del ragazzo morto dopo il taser. Ecco il racconto della lite: «E’ entrato urlando, ci minacciava, poi la colluttazione in strada» #giovane #morto #pescara #taser #ilcentro Partecipa alla discussione

Dalle voci dei social all'aggressione in strada. Che prende forma alle 18.30 di mercoledì 21 maggio, in via Tina di Lorenzo, periferia Nord di Milano. Siamo a Quarto Oggiaro. Da giorni tra alcuni utenti iscritti a gruppi di quartiere si rincorre la voce che un «uom Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggredito a San Sisto, il racconto-choc dei residenti: “Abbiamo urlato, è stato terribile”; Il racconto di Saverio: “Aggredito per strada, minuti terribili mentre un uomo devastava la mia auto”; Partinico, fruttivendolo ucciso dopo una lite in strada: fermati due fratelli.

"Siamo i Casamonica". La lite in strada poi l'orecchio mozzato - Il racconto choc: "Mi hanno staccato una parte di orecchio" Picchiato a sangue, in strada, da un gruppo di persone ...

Il racconto: «Io, aggredito per strada da un gruppo di ragazzi». I testimoni: «Volevano ucciderlo» - Violenta aggressione ai danni di un 50enne fuori un bar nella zona sud di Roseto, in provincia di Teramo.