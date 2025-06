Aggredito in strada a bottigliate | portato al pronto soccorso in codice rosso

Un grave episodio scuote Viareggio: un uomo di 50 anni è stato aggredito in strada, colpito con una bottiglia e ferito gravemente. La sua corsa al pronto soccorso in codice rosso testimonia la serietà dell’accaduto, sollevando domande sulla sicurezza urbana e sull’imprevedibilità di tali incidenti. Un episodio che ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e del rispetto reciproco nelle nostre città.

Viareggio (Lucca), 11 giugno 2025 – Aggressione in strada a Viareggio: un 50enne in via Matteotti, all’incrocio con via Pucci è stato picchiato e colpito con una bottiglia. L'uomo, di nazionalità marocchina, ha riportato un trauma cranico e una ferita al torace ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sono intervenute un’automedica di Viareggio e un’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredito in strada a bottigliate: portato al pronto soccorso in codice rosso

In questa notizia si parla di: strada - portato - pronto - soccorso

