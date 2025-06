Agenzia immobiliare sconosciuta al Fisco un milione di tasse evase

Scandalo nel mondo immobiliare: un’agenzia di diritto sanmarinese, operante tra Conegliano e altre province del Nord Italia, avrebbe nascosto un milione di euro di tasse evase. La scoperta rischia di scuotere il settore e mettere in discussione la tutela dei contribuenti onesti. Ma qual è la verità dietro questa intricata vicenda? Ecco cosa emerge dall’indagine che sta facendo tremare le strutture fiscali italiane.

Un'agenzia immobiliare di diritto sanmarinese, attiva nel settore della consulenza in materia di aste immobiliari, con sede principale a Conegliano ma attiva anche nelle province di Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna, era completamente sconosciuta al Fisco italiano e avrebbe evaso oltre un milione di euro di tasse.

