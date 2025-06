Agenzia immobiliare sconosciuta al Fisco un milione di euro di tasse evase

Un caso sorprendente scuote il mondo immobiliare: un'agenzia sconosciuta al fisco ha evaso un milione di euro di tasse. Le forze dell'ordine di Treviso hanno scoperto una societĂ di diritto sanmarinese, operante nel settore delle aste immobiliari tra diverse province italiane, che ha agito nell'ombra, eludendo obblighi fiscali fondamentali. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e le implicazioni per il mercato e la legalitĂ .

I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno individuato una società di diritto sanmarinese, attiva nel settore della consulenza in materia di aste immobiliari e operante nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna che non ha dichiarato e versato le imposte.

