Afragola agguato nel negozio di intimo | Pasquale ucciso a colpi di pistola

Una nuova tragedia scuote Afragola: un commando armato irrompe in un negozio di intimo e, nel caos, si consuma un omicidio brutale. Pasquale Buono, 37 anni, perde la vita in un agguato che lascia la comunitĂ sgomenta. Mentre le autoritĂ indagano, restiamo in attesa di capire le motivazioni dietro questa violenta scena di sangue, che ancora una volta mette in luce le criticitĂ del territorio.

Ancora sangue ad Afragola. Poco fa, un commando armato ha fatto irruzione in un negozio di corso Italia, uccidendo Pasquale Buono, 37 anni, con diversi colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, Buono si trovava all’interno dell’attivitĂ commerciale quando i sicari, entrati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, agguato nel negozio di intimo: Pasquale ucciso a colpi di pistola

