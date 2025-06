Affitto casa chi può e come scaricare i costi nel 730

Se paghi l’affitto di casa, sapevi che puoi beneficiare di agevolazioni fiscali nel modello 730? Questa opportunità permette di dedurre parte dei costi sostenuti, alleggerendo la pressione fiscale. Ma chi può usufruirne e come si effettua correttamente la detrazione? Scopriamo insieme tutto ciò che devi sapere per ottimizzare la tua dichiarazione dei redditi e risparmiare sulle spese di casa.

(Adnkronos) – Con il modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2025 è possibile scaricare le tasse sull'affitto di casa. La detrazione sui canoni di locazione pagati è consentita per l'abitazione principale, e in altre situazioni specifiche. Scopriamo a chi spetta e come funziona questa tipologia di agevolazione fiscale.