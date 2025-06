Affidata alla Bio Cantina sociale Orsogna la gestione del Parco territoriale dell’Annunziata

Affidata alla Bio Cantina Sociale Orsogna, la gestione del Parco Territoriale dell’Annunziata rappresenta un impegno concreto per preservare un patrimonio di biodiversità unico nel suo genere. In questo contesto, l'azienda si impegna a coniugare tutela ambientale e promozione sostenibile, garantendo una cura attenta e innovativa delle risorse naturali. Un passo importante verso un futuro in cui la natura e le tradizioni locali convivono armoniosamente, valorizzando il territorio e le sue eccellenze.

L'affidamento della gestione operativa e tecnico scientifica del Parco territoriale dell'Annunziata, sulle colline di Orsogna, in provincia di Chieti, di proprietà comunale, alla Bio Cantina Sociale Orsogna, a garanzia della tutela di un patrimonio unico di biodiversità vegetale e animale, con lo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Affidata alla Bio Cantina sociale Orsogna la gestione del Parco territoriale dell’Annunziata

In questa notizia si parla di: orsogna - cantina - sociale - gestione

La bio cantina sociale di Orsogna presenta la quarta edizione della festa della tosatura - La Bio Cantina Sociale di Orsogna si prepara a ospitare un evento unico: la quarta edizione della Festa della Tosatura.

Se ne parla anche su altri siti

Affidata alla Bio Cantina sociale Orsogna la gestione del Parco territoriale dell’Annunziata; VITICOLTURA BIODINAMICA: ABRUZZO PROTAGONISTA, 2 SOCI BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA IN CDA DEMETER; VINITALY: STORIA E FUTURO DELLA BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA, SOSTENIBILITA' E RISPETTO DELLA TERRA.

PARCO TERRITORIALE ANNUNZIATA: GESTIONE A BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA, VENERDI’ INTESA CON IL COMUNE - ORSOGNA – L’affidamento della gestione operativa e tecnico scientifica del Parco territoriale dell’Annunziata, sulle colline di Orsogna, in provincia di Chieti, di proprietà comunale, alla Bio Cantina ...