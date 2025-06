Affetto da Felv investito da un' auto grazie alla Onlus Effetto Palla ha trovato oltra a una famiglia un lavoro | è un operatore valente in una residenza per anziani ligure Guadagna carezze e restituisce fiducia e realtà

A volte, un tragico incidente può dare inizio a una rinascita. Come Felv, il gatto investito e salvato grazie alla Onlus Effetto Palla, che ha trovato non solo una famiglia, ma anche un nuovo lavoro come operatore in una residenza ligure, restituendo fiducia e amore. Giugno, il mese dedicato all’adozione felina, ci ricorda quanto un gesto possa trasformare vite. Perché ogni pelosetto merita una seconda possibilità.

G iugno è – non a caso – il mese della promozione dell’adozione felina: è un periodo dell’anno in cui, complici anche le più numerose cucciolate primaverili, sono tantissimi i gattini di pochi mesi da adottare. Ci sono i batuffoli di pelo che hanno già una famiglia ancora prima di nascere. Quelli che aspettano nei rifugi che qualcuno scelga, tra tanti, proprio loro. E i gatti “rottami” che nascono nelle tante colonie feline italiane, per i quali trovare un tetto e una ciotola di cibo è un’impresa. Di loro si occupa la Onlus ffetto Palla ODV di Monica Pais, organizzando la loro adozione da parte degli anziani delle case di riposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Affetto da Felv, investito da un'auto, grazie alla Onlus Effetto Palla ha trovato, oltra a una famiglia, un lavoro: è un operatore valente in una residenza per anziani ligure. Guadagna carezze e restituisce fiducia e "realtà"

