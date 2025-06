Affari tuoi la disastrosa partita di Giovanni dell'Agenzia delle Entrate sconvolge Stefano De Martino | Non ne usciamo vivi

Una puntata di Affari Tuoi che resterà nel ricordo per l'imprevedibilità e le emozioni forti. Giovanni, il pacchista veneto dell'Agenzia delle Entrate, ha vissuto una delle partite più disastrose della storia del programma, lasciando tutti senza parole, Stefano De Martino in primis. Ma cosa ha portato a casa il concorrente? Scopriamolo insieme, perché questa è una di quelle storie che non si dimenticano facilmente.

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 11 giugno. Ha giocato Giovanni, pacchista del Veneto che lavora all'Agenzia delle Entrate. La partita è stata disastrosa. Tutti i pacchi rossi sono usciti dal gioco, eccetto quello da 75mila euro. Stefano De Martino scioccato: "Sono senza parole, non me la ricordo un'altra partita così". Quanto ha vinto il concorrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

