La decisione di Alessandro Delli Noci di dimettersi da assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia segna un importante capitolo nel panorama politico locale. Dopo un lungo confronto con il Gip, il suo intervento di circa 50 minuti rivela le sfide e le motivazioni dietro questa scelta cruciale. Una mossa che potrebbe far venire...

Ha parlato per circa 50 minuti Alessandro Delli Noci dinanzi al gip, poi ha rappresentato di essersi dimesso da Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. La scelta potrebbe far venire. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Affari e politica, Delli Noci si dimette da da consigliere regionale assessore allo Sviluppo economico

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ribadisce la sua «totale fiducia» nell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, indagato dalla Procura di Lecce in un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla corr Partecipa alla discussione

ULTIM'ORA Puglia, corruzione: chiesti arresti domiciliari per assessore Delli Noci La Procura di Lecce ha chiesto gli arresti domiciliari per Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, nell’ambito di un’inchiesta su una Partecipa alla discussione

