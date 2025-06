Affari e politica Delli Noci si dimette da consigliere regionale e assessore allo Sviluppo economico

In un clima di grande tensione politica, Alessandro Delli Noci ha deciso di fare un passo indietro, annunciando le sue dimissioni da consigliere regionale e assessore allo sviluppo economico della Puglia. Dopo un lungo confronto con il gip, il dirigente ha espresso chiaramente la volontà di lasciare il suo incarico, chiudendo così un capitolo importante della sua carriera. Ma cosa ha spinto questa decisione? La vicenda continua a far discutere e a mettere in discussione il futuro politico della regione.

Ha parlato per circa 50 minuti Alessandro Delli Noci dinanzi al gip, poi ha rappresentato di essersi dimesso da Assessore allo sviluppo economico e anche da consigliere della Regione Puglia. La. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Affari e politica, Delli Noci si dimette da consigliere regionale e assessore allo Sviluppo economico

Bandi e incentivi per le imprese, Delli Noci bacchetta Taranto: «Qui si partecipa pochissimo» - I bandi e gli incentivi per le imprese della provincia di Taranto, in particolare nel settore delle noci e delle bacchette, rappresentano un'opportunità fondamentale per stimolare la crescita economica.

C’è anche l’associazione culturale “Sveglia Mezzogiorno”, riconducibile all'assessore Delli Noci, al centro della maxi-inchiesta della Procura di Lecce. Secondo i pm, sarebbe stata la facciata di un sistema di potere e favori, utilizzata per raccogliere consensi. Partecipa alla discussione

Lecce, le accuse all'assessore Delli Noci: agli imprenditori «amici» finanziamenti pubblici per 14 milioni Voti, mazzette e sushi: a Lecce Delli Noci rischia i domiciliari L'inchiesta della Procura: ci sono 30 indagati. «Voti e cene per le elezioni Regionali con un fi Partecipa alla discussione

