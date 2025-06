Affari e politica Delli Noci si dimette da consigliere regionale e assessore allo Sviluppo economico Scelta dura e dolorosa

Un addio che segna un capitolo importante nel panorama politico pugliese: Delli Noci, dopo un lungo e articolato intervento davanti al gip, annuncia le sue dimissioni da consigliere regionale e assessore allo sviluppo economico. Una scelta difficile e dolorosa, frutto di riflessioni profonde e di un senso di responsabilitĂ verso la comunitĂ . La sua decisione apre uno scenario nuovo per la politica locale, lasciando tutti con una domanda: quali saranno i prossimi passi?

Ha parlato per circa 50 minuti Alessandro Delli Noci dinanzi al gip, poi ha rappresentato di essersi dimesso da Assessore allo sviluppo economico e anche da consigliere della Regione Puglia. La. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Affari e politica, Delli Noci si dimette da consigliere regionale e assessore allo Sviluppo economico. «Scelta dura e dolorosa»

In questa notizia si parla di: delli - noci - consigliere - assessore

Bandi e incentivi per le imprese, Delli Noci bacchetta Taranto: «Qui si partecipa pochissimo» - I bandi e gli incentivi per le imprese della provincia di Taranto, in particolare nel settore delle noci e delle bacchette, rappresentano un'opportunità fondamentale per stimolare la crescita economica.

C’è anche l’associazione culturale “Sveglia Mezzogiorno”, riconducibile all'assessore Delli Noci, al centro della maxi-inchiesta della Procura di Lecce. Secondo i pm, sarebbe stata la facciata di un sistema di potere e favori, utilizzata per raccogliere consensi. Partecipa alla discussione

Lecce, le accuse all'assessore Delli Noci: agli imprenditori «amici» finanziamenti pubblici per 14 milioni Voti, mazzette e sushi: a Lecce Delli Noci rischia i domiciliari L'inchiesta della Procura: ci sono 30 indagati. «Voti e cene per le elezioni Regionali con un fi Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere Puglia; Affari e politica, Delli Noci si dimette da da consigliere regionale assessore allo Sviluppo economico; Inchiesta corruzione: Delli Noci si dimette da assessore e consigliere regionale.

Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere Puglia - Alessandro Delli Noci si è dimesso da consigliere regionale e da assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.

Puglia, Alessandro Delli Noci si è dimesso da assessore e consigliere della Regione - Alessandro Delli Noci si è dimesso da consigliere regionale e da assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.