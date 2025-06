Affari d’oro di avvocati clan e caf grazie al traffico di clandestini

Un'indagine scioccante smaschera un giro illecito di affari d’oro tra avvocati, clan e CAF, orchestrato attraverso il traffico clandestino di migranti. Quarantacinque misure cautelari, coinvolgendo anche imprenditori e un poliziotto, rivelano un sistema di corruzione e complicità che opera oltre i confini della legalità. Mentre le coste di Lampedusa continuano ad essere prese d’assalto, la questione del controllo e della sicurezza rimane al centro del dibattito pubblico. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Quarantacinque misure cautelari, di cui undici in carcere, nel Napoletano. La «cricca» chiedeva 10.000 euro per ogni straniero che entrava in Italia tramite assunzioni fittizie. Coinvolti anche imprenditori e un poliziotto.. Ieri altri tre approdi nel giro di un’ora, lunedì otto. Malgrado la valutazione positiva da parte della delegazione di Fdi in visita a Lampedusa, le coste sono ancora prese d’assalto.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info