AEW | Abadon ai saluti è una free agent

L'epoca di Abadon in AEW si conclude, lasciando il ring con un bagaglio di emozioni e successi. L’atleta ha annunciato ufficialmente la sua nuova condizione di free agent, pronta a scrivere un capitolo tutto nuovo della sua carriera. Con il suo carattere unico e determinato, Abadon si prepara a conquistare ancora una volta il mondo della wrestling. La domanda ora è: dove la porterà il suo talento?

L’esperienza di Abadon in AEW è giunta alla fine. Recentemente si era diffusa, per ammissione della diretta interessata, la notizia che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato dalla federazione di Tony Khan una volta giunto a scadenza e così è stato. La wrestler ora una free agent. Pronta per un nuovo capitolo. Tramite un post su X, Abadon ha confermato di essere una free agent: “Ufficialmente una free agent. Vediamo di riempire qualche data”. L’esperienza della “The Living Dead Girl” in AEW giunge quindi alla fine. La wrestler debuttò nel 2020 sconfiggendo Anna Jay a Dynamite. Poi con il tempo ha assunto un ruolo sempre più marginale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net