Aeroporto di Agrigento Carmina risponde a Pisano | No alla propaganda personale

L’aeroporto di Agrigento rappresenta un simbolo di crescita e collaborazione territoriale, ma purtroppo, alcune figure preferiscono alimentare polemiche invece di valorizzare i risultati raggiunti. Carmina risponde a Pisano, sottolineando come l’approvazione della norma nel Decreto Sud sia stata un successo condiviso, sostenuto da diverse forze politiche. È ora di mettere da parte le contrapposizioni e lavorare uniti per il futuro di questa infrastruttura strategica.

"Dispiace constatare che Pisano, invece di cogliere l'importanza di un traguardo condiviso per il territorio, preferisca avventurarsi in polemiche sterili e inopportune. La norma sull'aeroporto agrigentino contenuta nel Decreto Sud è stata sostenuta trasversalmente, da più forze politiche, e non.

