ADS trend aprile 2025 | Corriere dello Sport -13,40% a 27.859 copie La Nazione -11,70% a 28.517 Il Secolo XIX -10,40% a 15.380

Nel panorama dell’editoria italiana di aprile 2025, i dati evidenziano un calo diffuso nelle vendite in edicola di giornali nazionali, locali e sportivi rispetto all’anno precedente. Tuttavia, emergono segnali incoraggianti dalla stampa online, con Avvenire, Il Fatto Quotidiano e Il Mattino che registrano performance positive. Un quadro complesso che riflette le trasformazioni del settore e il crescente ruolo del digitale, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’informazione.

Accertamento Diffusione e Stampa dei principali giornali a aprile 2025 vs aprile 2024: calo diffuso per nazionali, locali, sportivi nelle “vendite in edicola”, segnali positivi della stampa online da Avvenire, Il Fatto Quotidiano e Il Mattino Diffusione ADS quotidiani cartacei mostra un panor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it