ADS quotidiani cartacei calo delle vendite in edicola ad aprile 2025 | -13,40% Corriere dello Sport a 27.859 copie -11,70% La Nazione a 28.517 -10,40% Il Secolo XIX a 15.380

Il panorama dell'editoria italiana si conferma in evoluzione: ad aprile 2025 si registra un calo diffuso nelle vendite in edicola dei quotidiani cartacei, con numeri che riflettono una tendenza generale di diminuzione. Tuttavia, emergono segnali incoraggianti dalla stampa online, con testate come Avvenire, Il Fatto Quotidiano e Il Mattino che registrano una crescita. Un quadro complesso che invita a riflettere sulle dinamiche del settore e sulle nuove strategie di comunicazione.

Accertamento Diffusione e Stampa dei principali giornali a aprile 2025 vs aprile 2024: calo diffuso per nazionali, locali, sportivi nelle "vendite in edicola", segnali positivi della stampa online da Avvenire, Il Fatto Quotidiano e Il Mattino Diffusione ADS quotidiani cartacei mostra un panor.

