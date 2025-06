ADS aprile 2025 calo generalizzato delle vendite quotidiani cartacei in edicola | Corriere dello Sport -13,4% a 27.9 k copie La Nazione -11,7% a 28,5 k Il Secolo XIX -10,4% a 15.4 k

A aprile 2025, il panorama dei quotidiani cartacei in edicola si presenta segnato da un calo diffuso nelle vendite quotidiane, con numeri che testimoniano una tendenza alla diminuzione rispetto al 2024. Tuttavia, emergono segnali incoraggianti nel settore della stampa online, con testate come Avvenire, Il Fatto Quotidiano e Il Mattino che registrano crescite positive. Un quadro complesso, ma ricco di opportunità per chi sa adattarsi ai nuovi media.

Accertamento Diffusione e Stampa dei principali giornali a aprile 2025 vs aprile 2024: calo diffuso per nazionali, locali, sportivi nelle "vendite in edicola", segnali positivi della stampa online da Avvenire, Il Fatto Quotidiano e Il Mattino Diffusione ADS quotidiani cartacei mostra un panor.

