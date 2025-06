Adriatic Sound Festival il patron Lewis | Al mio fianco altri imprenditori Usa

Il Adriatic Sound Festival sta conquistando Fano, con oltre 7.000 biglietti già venduti per ogni serata. L’evento di musica house e techno, in programma all’aeroporto il 13 e 14 giugno, promette di essere un successo senza precedenti. Con il supporto del patron Robert Lewis, imprenditore e figura di spicco, l’atmosfera è già alle stelle. La festa si avvicina: la dimostrazione che la musica unisce e dà vita a momenti indimenticabili.

Fano, 11 giugno 2025 – Oltre settemila biglietti per ciascuna serata: Adriatic Sound Festival, l’evento di musica house e techno in programma all’aeroporto di Fano, venerdì 13 e sabato 14 giugno, dalle 14.30 alle 2.30 di notte, si avvia verso il sold out (10 mila presenze a serata ndr). Ne è convinto il patron dell’evento, l’avvocato americano Robert Lewis, moglie pesarese e un passato come presidente della società calcistica del Cesena, di recente nominato rappresentante per le Marche negli Stati Uniti, indicato dalla Camera di Commercio statunitense a Milano: il suo compito è quello di favorire gli scambi commerciali e culturali tra la nostra regione e gli Usa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it