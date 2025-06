Adorno M5S | La transizione ecologica secondo Schifani? Inceneritori e soldi pubblici in fumo

L’annuncio di Schifani mette in evidenza come la transizione ecologica, promossa dal Movimento 5 Stelle, possa rischiare di essere solo una facciata. Con sette offerte già sul tavolo per i termovalorizzatori di Catania e Palermo, si susseguono dubbi e critiche sulla reale sostenibilità di queste scelte. È il momento di chiedersi: siamo davvero sulla strada giusta verso un futuro più green o si tratta di semplici investimenti di soldi pubblici in progetti discutibili?

"Con l'annuncio di oggi in conferenza stampa a Palazzo d'Orléans, il presidente della Regione Renato Schifani ha confermato quanto temevamo: sono già sette le offerte pervenute per la progettazione e la direzione dei lavori dei termovalorizzatori di Catania e Palermo, nell'ambito di un bando dal.

