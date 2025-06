Adolescenti in rete famiglie scollegate

Eppure, dietro questa superficie scintillante, si cela una realtà complessa: adolescenti spesso immersi in un mondo digitale che le famiglie faticano a comprendere e a seguire. La distanza tra generazioni si approfondisce, creando un divario che può compromettere il dialogo e la sicurezza dei più giovani. È fondamentale allora trovare nuovi modi per collegare genitori e figli, affinché i social media diventino un ponte di condivisione e non un muro.

I social media sono nati per connettere le persone. Sono piattaforme digitali che ci permettono di comunicare, condividere esperienze, raccontare la nostra vita attraverso foto, video, storie. Ci offrono la possibilità di rimanere in contatto con amici e familiari anche a distanza, informarci in tempo reale, fare networking professionale, lavorare come freelance, promuovere i nostri prodotti o semplicemente trovare ispirazione. Eppure, dietro questa promessa di connessione globale, si nasconde un paradosso: mai come oggi siamo stati così connessi, eppure mai così soli. Adolescenti in rete: connessioni superficiali e solitudine digitale.

