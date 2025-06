Adesso ho le tue foto nuda ci dobbiamo incontrare per fare sesso sennò chiamo i Carabinieri | condannato

La minaccia di condividere foto intime per costringere qualcuno a incontri sessuali rappresenta un grave reato, come ha recentemente confermato la Corte d’Appello di Perugia. Un episodio che mette in luce i rischi e le conseguenze di comportamenti violenti e intimidatori online. La giustizia si è pronunciata con fermezza, sottolineando l’importanza di tutelare la dignità e la sicurezza di tutti, specialmente dei più giovani.

"Adesso ho le tue foto nuda, ci dobbiamo incontrare per fare sesso, sennò chiamo i Carabinieri". Minacciare una minorenne per farsi mandare delle foto di nudo costituisce il reato di violenza sessuale. È quanto stabilito dalla Corte d’appello di Perugia che ha confermato la condanna a due anni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Adesso ho le tue foto nuda, ci dobbiamo incontrare per fare sesso, sennò chiamo i Carabinieri": condannato

