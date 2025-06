Adesso è UFFICIALE il ritorno all’Inter | Ha accettato l’offerta

Finalmente arriva l’annuncio ufficiale: Aleksandar Kolarov torna all’Inter, accettando l’offerta e chiudendo il suo capitolo da giocatore. La Federcalcio ha confermato il ritorno del serbo, che sarà il vice di Cristian Chivu, lasciando la guida della Serbia Under 21 per una nuova avventura nerazzurra. Un colpo di grande classe e esperienza, destinato a rafforzare il cuore del team. Il suo ritorno rappresenta un’ulteriore mossa strategica per la stagione imminente.

È arrivata l’ufficialità del suo passaggio all’Inter. Annuncio della Federcalcio, confermate le notizie delle scorse ore. (LaPresse) – Calciomercato.it Sarà Aleksandar Kolarov il vice di Cristian Chivu. Il serbo lascia la guida della Serbia Under 21 per far ritorno in nerazzurro, dove ha chiuso la sua carriera da calciatore. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la Federazione serba con una nota. “L’allenatore della nazionale giovanile, Aleksandar Kolarov, ha accettato l’offerta di entrare a far parte dello staff tecnico della famosa squadra italiana, finalista della Champions League di quest’anno, dell’Inter, in qualità di primo assistente allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Adesso è UFFICIALE il ritorno all’Inter: “Ha accettato l’offerta”

In questa notizia si parla di: inter - adesso - ufficiale - ritorno

Il Napoli pareggia col Genoa, l’Inter adesso è distante un punto. Conte: “Però non posso dire nulla” - Il Napoli non riesce a superare il Genoa, pareggiando 2-2 al Maradona nella penultima gara casalinga della stagione, mantenendo viva la corsa scudetto.

Adesso è ufficiale, anche l'Inter cambia allenatore! Dopo la batosta in Champions Inzaghi vola in Arabia. E lo stipendio è clamoroso ? Vai su Facebook

Adesso è UFFICIALE il ritorno all’Inter: “Ha accettato l’offerta”; Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; No ufficiale all’Inter, subito problemi per Chivu.

Mourinho-Inter, c’è il primo sì: “Adesso c’è bisogno di lui” Secondo calciomercato.it: Esplodono le voci sul clamoroso ritorno all'Inter di José Mourinho: cosa succede dopo l'addio ufficiale di Simone Inzaghi.