Adesso è ufficiale | il Lazzabaretto resta all’Arci Corsa contro il tempo per aprire il primo luglio

Il Lazzabaretto di Ancona si prepara a rinascere, con l’obiettivo di trasformarsi in un vivace polo culturale per l’estate 2025-2029. La sfida è grande: riqualificare e gestire gli spazi della Mole Vanvitelliana, creando un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, in un processo che può cambiare il volto della città. Un nuovo capitolo che promette di sorprendere e coinvolgere tutta la comunità. Tutto cambia perché nulla cambi, e il Lazzabaretto è pronto a scrivere il suo futuro.

Bando di co-progettazione del sistema culturale della città di Ancona presso la Mole Vanvitelliana attraverso la gestione e riqualificazione di spazi finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa dal titolo provvisorio Lazzaretto Estate 2025-2029. "Tutto cambia perché nulla cambi" ha scritto Tomasi di Lampedusa nel suo capolavoro letterario ‘Il Gattopardo’ e la frase aderisce perfettamente al caso del Lazzabaretto. Tante parole nella dizione precisa del bando che poteva essere liquidato con un più semplice " Bando Lazzabaretto " visto che alla fine, al netto dei cambi in corso d’opera e delle polemiche, non ci sono state altre offerte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adesso è ufficiale: il Lazzabaretto resta all’Arci. Corsa contro il tempo per aprire il primo luglio

Su questo argomento da altre fonti

Adesso è ufficiale: il Lazzabaretto resta all’Arci. Corsa contro il tempo per aprire il primo luglio; Via Lazzaretto? È impraticabile; Movida impossibile, il Lazzabaretto ora si arrende: tutti a casa a mezzanotte nel fine settimana.

Adesso è ufficiale: il Lazzabaretto resta all’Arci. Corsa contro il tempo per aprire il primo luglio - progettazione del sistema culturale della città di Ancona presso la Mole Vanvitelliana attraverso la gestione e riqualificazione ...