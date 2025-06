Addio Napoli può restare in Serie A | sta succedendo in questi minuti

Il calciomercato del Napoli infiamma gli ultimi minuti: mentre si avvicina il grande arrivo di Kevin De Bruyne, il club affronta anche le partenze. Uno dei protagonisti dello Scudetto potrebbe lasciare la Serie A, aprendo un nuovo capitolo per il team azzurro. Rimanete sintonizzati, perché questa finestra di mercato promette emozioni e sorprese che potrebbero cambiare il volto del Napoli. La sfida tra rinnovo e rivoluzione è appena iniziata.

Uno dei protagonisti dello Scudetto può lasciare il Napoli e restare in Serie A: sta succedendo in questi minuti. Il Napoli è davvero scatenato sul mercato in entrata: domani sarà il giorno di Kevin De Bruyne, con visite mediche e firma con il club. Si tratta di un colpo di spessore internazionale, che, con tutte probabilità , non sarà l’unico. C’è però anche da fare i conti con il mercato in uscita. Diversi sono gli azzurri che sembrano fuori dai piani di Conte e che potrebbero lasciare per essere rimpiazzati da elementi più validi. Una trattativa al riguardo sta entrando nel vivo. Simeone verso l’addio: spunta la Lazio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it