Addio Brian Wilson fondò i Beach Boys

Addio a Brian Wilson, leggendario fondatore dei Beach Boys, scomparso a 82 anni. La sua voce e i suoi arrangiamenti pionieristici hanno rivoluzionato la musica degli anni ’60, lasciando un'impronta indelebile nella storia del rock. Con successi come "California Girls" e "Good Vibrations", Wilson ha conquistato generazioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per il panorama musicale mondiale, ma il suo lascito vivrà per sempre.

20.48 Lutto nel mondo della musica per la morte di Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys. Aveva 82 anni. La scomparsa è stata annunciata dalla famiglia sui social media. Da tempo soffriva di demenza. I suoi vistuosi arrangiamenti vocali e musicali portarono la band al successo negli anni Sessanta, rendendola una delle più influenti d'America. Tra le loro loro hit planetarie ricordiamo California Girls, Good Vibrations, I Get Around, Barbara Ann, Don't Worry. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: brian - wilson - beach - boys

E' morto Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Brian Wilson, leggendario co-fondatore dei Beach Boys, all’età di 82 anni.

È morto Brian Wilson, il genio visionario che fondò i Beach Boys: aveva 82 anni Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Morto Brian Wilson, con i Beach Boys ha dato un suono al sogno americano; Addio a Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys; È morto Brian Wilson, musicista, cantante e co-fondatore dello storico gruppo The Beach Boys.

È morto Brian Wilson, l'anima dei Beach Boys - Nato a Inglewood il 20 giugno 1942, avrebbe compiuto 82 anni la prossima settimana.

Addio a Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys - Si è spento all'età di 82 anni, Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys.

E' morto Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys - Addio al rivoluzionario del pop che ha riscritto le regole con armonie celestiali e visioni sonore ...