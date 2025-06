addio aloni bianchi sulla pelle con gli stick solari invisibili

C’è chi dice che, con questi stick solari invisibili, la protezione diventa un gesto di stile e praticità, eliminando finalmente gli antiestetici aloni bianchi e permettendoti di esprimere la tua bellezza senza compromessi.

Proteggono con discrezione: i nuovi stick solari trasparenti e invisibili sono la rivoluzione suncare di quest’anno perché, al contrario di sieri e creme solari, sono completamente trasparenti nonostante incorporino filtri e schermi molto alti. Per questo si sono moltiplicati a vista d’occhio. In più, il loro formato solido e compatto li rende pratici, intuitivi e facili da trasportare anche in aereo indipendentemente dal peso. C’è chi dice che, prima o poi, sostituiranno definitivamente le formule fluide. Del resto, anche se pensati per zone sensibili – come naso, orecchie, labbra, contorno occhi, nei, cicatrici – possono tranquillamente essere utilizzati su ogni parte del viso e del corpo. 🔗 Leggi su Amica.it