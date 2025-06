Addio alla F1 annuncio Verstappen | lascia subito

Le voci di un possibile addio di Max Verstappen alla F1 si intensificano, alimentate da fonti autorevoli che mettono in discussione il futuro del campione olandese. Basta una stagione meno brillante per spingere un pilota di livello come lui a lasciare la scena? Secondo gli esperti, se le prestazioni della Red Bull e della RB-21 dovessero deludere ancora, Verstappen potrebbe prendere decisioni drastiche. La domanda ora è: cosa riserva il futuro?

Continuano a susseguirsi voci su un possibile addio di Max Verstappen. Stavolta, la fonte è molto autorevole. Basta una stagione non eccellente a spingere un pluricampione come Max Verstappen a lasciare la sua scuderia? Secondo molti esperti che si sono espressi in questo periodo, sì, il pilota potrebbe davvero dare forfait a Red Bull se le prestazioni della RB-21 e del team in generale non torneranno quelle di una volta. E a dirlo non sono certo i primi arrivati o dei giornalisti che non sanno di cosa parlino. La prima persona ad aver affermato implicitamente che Verstappen potrebbe dare l’addio a Red Bull è stato Adrian Newey, suo ex mentore alla squadra di Milton Keynes che oggi lavora come progettista per Aston Martin, nel tentativo di fare come in passato e portare al titolo una squadra finora molto sfortunata e povera di risultati. 🔗 Leggi su Sportface.it