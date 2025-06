addio al ristoratore poeta dello storico al masaniello di via grazzano

Cuore di Udine, Mimmo Amendola ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della ristorazione e nella memoria collettiva. Sorridente e simpatico, il suo spirito poeta trasmetteva calore e gioia a chiunque varcasse le porte del suo storico locale, Al Masaniello di via Grazzano. Con la sua scomparsa, Udine perde un simbolo di convivialità e passione, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di tutti. La città si unisce in un affettuoso addio a un uomo che ha saputo rendere speciale ogni momento.

