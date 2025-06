Addio ad Angelo Leoni lo storico gestore del Ramplin di Novara

Il mondo di Novara piange la scomparsa di Angelo Leoni, il caro storico gestore del Ramplin di via Avogadro. Con passione e dedizione, lo aveva trasformato in un punto di incontro e di festa per generazioni di novaresi, lasciando un segno indelebile nella comunità . Ex maresciallo dell'Aeronautica militare, Angelo Leoni incarnava il cuore pulsante della città . La sua memoria resterà vivida nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Lutto a Novara e in provincia per la scomparsa di Angelo Leoni, lo storico gestore del Ramlin di via Avogadro. Lo aveva rilevato nel 1972 e lo ha gestito per oltre 30 anni, trasformandolo in un vero e proprio punto di riferimento per i novaresi. Ex maresciallo dell'Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Addio ad Angelo Leoni, lo storico gestore del Ramplin di Novara

