Addio a Brian Wilson genio fragile dei Beach Boys

Addio a Brian Wilson, il genio fragile dei Beach Boys che ha rivoluzionato il panorama musicale con la sua straordinaria capacità di trasformare il pop californiano in un sogno orchestrale. A 82 anni, ci lascia un compositore il cui capolavoro, *Pet Sounds*, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi album di sempre, lasciando un’eredità indelebile nel cuore della musica mondiale. La sua musica continuerà a ispirare generazioni future e a vivere per sempre.

È morto a 82 anni il compositore che ha trasformato il pop californiano in un sogno orchestrale. Il suo Pet Sounds è considerato da molti il più grande album di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Brian Wilson, genio fragile dei Beach Boys

Brian Wilson è morto. Addio al genio inquieto dei Beach Boys