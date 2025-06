Adamant | Conferme e Mercato per la Nuova Stagione con Giovanni Benedetto

Il momento di fare il punto sulle conferme e di pianificare con attenzione il mercato per la nuova stagione. Con l'addio ufficiale al palasport e il rompete le righe, la squadra di Giovanni Benedetto si prepara a scrivere il proprio futuro. La strategia? Consolidare i leader, rinforzare le aree chiave e puntare a una crescita stabile, magari con uno sguardo alla zona playoff. È il momento di costruire le fondamenta per un'annata entusiasmante.

Da ieri sera, con l’ultimo saluto della squadra ai tifosi al palasport, è ufficiale il rompete le righe e cala così il sipario su questa stagione appassionante. Da domani sarà tempo di progettare il futuro e di pensare al mercato. Il primo aspetto riguarda le conferme: per una squadra che approccia alla nuova categoria per consolidarsi e disputare una stagione tranquilla (magari con un occhio alla zona ’play in’, dal 7° al 12° posto), è indispensabile pensare a confermare un nucleo base, a cominciare dai contratti in essere. Hanno il contratto, e non si muoveranno, Santiago, Casagrande e Solaroli, mentre sono sotto esame le posizioni dei contrattualizzati Chessari (ottimo in finale ma a lungo non convincente) e Yarbanga (Sackey ad oggi fornisce più garanzie). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net