Adam e gli altri | in arrivo a Linate il volo umanitario con i bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia

Oggi a Linate, un atto di speranza e solidarietà attraversa il cielo: tra i pazienti in arrivo, c’è anche Adam, il bambino di dieci anni sopravvissuto alla tragedia di Khan Younis. Con coraggio e resilienza, lui e la mamma, la dottoressa Alaa al-Najaar, si preparano a ricevere cure e affetto in Italia. Questo gesto testimonia come l’umanità possa unirsi di fronte al dolore, offrendo un nuovo inizio a chi ha perso tutto.

Milano, 11 giugno 2025 – Tra i palestinesi feriti o malati che arriveranno oggi in Italia da Gaza ci sarà anche il piccolo Adam. È il bambino di dieci anni unico sopravvissuto a un bombardamento israeliano a Khan Younis che gli ha ucciso il papà e nove tra fratelli e sorelle. Arriverà insieme alla mamma, la dottoressa Alaa al-Najaar. Dell'accoglienza dei palestinesi ha parlato oggi anche il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (che sarà presente a Linate all'arrivo dei voli), in un'intervista a Rtl. Saranno "una ottantina i palestinesi che arriveranno" oggi "da Gaza in Italia con tre voli e Adam arriverà a Milano e verrà ricoverato al Niguarda perché ha delle fratture multiple e sarà curato lì e sarà accompagnato dalla mamma", ha detto Tajani.

Il piccolo Adam, ferito a Gaza, sarà curato al Niguarda. Altri due bambini palestinesi a Milano e Bergamo - Il destino di Adam, il coraggioso bambino di 11 anni sopravvissuto ai bombardamenti a Gaza, si intreccia ora con l'umanità che si mobilita in Italia.

Sarà Pisa il punto di partenza e di arrivo della missione organizzata dal governo italiano per andare a prendere Adam, il bimbo palestinese di 11 anni sopravvissuto al bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratelli e anche il padre, Hamdi, morto poc Partecipa alla discussione

All'ospedale Nasser, lì dove è ricoverato il piccolo Adam Il Nasser è uno de tre ospedali che resistono a Gaza, due sono da campo. Il padre di Adam non ce l'ha fatta. Nella giornata di ieri arrivati 70 morti e 200 feriti colpiti da arma da fuoco mentre andavano a Partecipa alla discussione

Adam e gli altri: in arrivo a Linate il volo umanitario con i bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia; Al Niguarda arriva Adam, uno dei bambini palestinesi feriti nella striscia di Gaza; Bombe israeliane, altri 60 morti. Londra sanziona Ben Gvir e Smotrich: Incitano alla violenza - Tajani: Oggi da Gaza Adam e un'ottantina di palestinesi.

Adam e gli altri: in arrivo a Linate il volo umanitario con i bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia - Questa sera, alle 19,30, allo scalo milanese è previsto l’arrivo dell’aereo dell’Aeronautica Militare che porterà alcuni piccoli gazawi bisognosi di cure.

Dall’inferno Gaza a Milano. L’arrivo del piccolo Adam: "Arti rotti e nervi lesionati" - L’unico dei dieci figli della pediatra palestinese sopravvissuto a un raid israeliano.