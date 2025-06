Adam da Gaza all’Italia Tajani | Palestinesi scelgono di curarsi in Italia

Dal cuore di Gaza all’Italia, un viaggio di speranza e rinascita prende vita. Il piccolo Adam, vittima di un dramma familiare e umano senza precedenti, sta per ricevere le cure più adeguate presso l’ospedale Niguarda di Milano. Con il sostegno della comunità internazionale e la dedizione dei medici italiani, si apre una nuova pagina di solidarietà e rinascita per questa giovane famiglia. Adam e sua madre sono pronti a ricominciare, grazie alla generosità e al cuore aperto dell’Italia.

Il ministro Antonio Tajani a Linate per attendere l’arrivo dell’aereo che trasporta il piccolo Adam da Gaza all’Italia. L’arrivo è stato comunicato poco dopo le 23 dell’11 giugno. Sull’aereo in arrivo a Linate ci sono il piccolo Adam e la madre Alaa Alnajjar, che nelle scorse settimane ha perso l’intera famiglia a Gaza. “Adam ha delle fratture, sarà operato al Niguarda e visitato in maniera approfondita, sarà curato nel modo migliore possibile così come già fatto con altri bambini palestinesi arrivati in Italia”. “C’è un riconoscimento della qualità delle nostre strutture pediatriche” aggiunge Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Adam da Gaza all’Italia, Tajani: “Palestinesi scelgono di curarsi in Italia”

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

