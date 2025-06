Ad Avellino svelata l’edizione 2025 di Enorme | il vino artigianale si prepara a tornare in scena

Ad Avellino, l’attesa è finita: svelata l’edizione 2025 di Enorme, il festival che celebra il vino artigianale e i suoi talenti indipendenti. Mercoledì 11 giugno, presso il Circolo della Stampa, si è alzato il sipario su un evento ricco di novità e passione, pronto a stupire appassionati e intenditori. Il futuro del vino artigianale si scrive ancora una volta tra le eccellenze più autentiche, e questa sarà un’edizione da non perdere.

AVELLINO – È stata presentata questa mattina, mercoledì 11 giugno, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la terza edizione di Enorme – Piccolo Salone del Vino Artigianale, manifestazione dedicata ai produttori indipendenti e alle eccellenze del vino artigianale.

