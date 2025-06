Ad Anzola torna la Sagra delle ciliegie

Preparati a vivere tre giorni di festa pura ad Anzola con la tanto amata Sagra delle Ciliegie, dal 13 al 15 giugno! Al campo sportivo, musica dal vivo, tornei e deliziosi sapori ti aspettano in un’atmosfera coinvolgente e conviviale. Un’occasione imperdibile per gustare specialità locali, divertirsi con amici e famiglia e celebrare l’estate. Non mancare, questa festa è un vero trionfo di tradizione e allegria!

Torna anche quest'anno ad Anzola la Sagra delle ciliegie: l'appuntamento è dal 13 al 15 giugno. Al campo sportivo, per tre giorni, musical dal vivo, torneo di calcio 12H a 5 Trofeo delle ciliegie e possibilità di mangiare griglia, primi, panini, patatine e fritto misto.

