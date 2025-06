Acque Veronesi un mese di lavori in via Marsala per le nuove condotte acquedottistiche

Acque Veronesi ha avviato un mese di lavori in via Marsala, nel quartiere Valdonega, per installare nuove condotte acquedottistiche. Questo intervento fa parte del progetto “DRIVer” (Digitalizzazione Rete Idrica Verona), volto a modernizzare e rendere più efficiente la rete idrica della città . Un passo importante verso un sistema idrico più affidabile e sostenibile, che garantirà servizi migliori ai cittadini e un impatto ambientale ridotto.

Nuove condotte acquedottistiche in via Marsala, nel quartiere Valdonega. Prosegue l’attività di Acque Veronesi di sostituzione e riammodernamento delle reti idriche in diverse zone di Verona Un progetto, denominato “DRIVer” (Digitalizzazione Rete Idrica Verona), finalizzato alla riduzione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Acque Veronesi, un mese di lavori in via Marsala per le nuove condotte acquedottistiche

Altre fonti ne stanno dando notizia

Acque Veronesi, un mese di lavori in via Marsala per le nuove condotte acquedottistiche; Tubazioni rete fognaria giunte «al termine della loro vita utile»: lavori di Acque Veronesi e strade chiuse in città .

Acque Veronesi, cantiere in Valdonega: un mese di lavori - Nuove condotte acquedottistiche in via Marsala nel quartiere Valdonega a Verona: proseguono i lavori di Acque Veronesi.