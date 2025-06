Acqua con valori di clorito oltre i limiti | vietato bere dalla fontana

L'acqua potabile di Sant'Angelo d'Alife presenta valori di clorito oltre i limiti di sicurezza, rendendo vietato il suo utilizzo dalla fontana. Il sindaco Michele Caporaso ha firmato un'ordinanza per proteggere la salute pubblica, raccomandando a residenti e visitatori di non bere né utilizzare l'acqua per cucinare fino a nuova comunicazione. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta, e le autorità stanno intervenendo prontamente per risolvere la situazione.

Il sindaco di Sant'Angelo d'Alife, Michele Caporaso, ha firmato l'ordinanza che vieta, in via preventiva e cautelativa, l'utilizzo di usare l'acqua a scopo potabile. In particolare, il divieto è relativo all'uso dell'acqua della fontana come bevanda e per la preparazione dei cibi.

