Aci Catena iniziati i lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Oliva San Mauro

Sono iniziati i lavori per un nuovo asilo nido in via Oliva San Mauro, una struttura pensata per offrire un ambiente accogliente e sostenibile ai nostri piccoli. Realizzata secondo i più elevati parametri di efficienza energetica, materiali eco-compatibili e tecniche a basso impatto ambientale, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e attento alle esigenze delle famiglie. Un investimento che farà crescere non solo i bambini, ma anche la comunità .

Iniziati da qualche giorno i lavori per la costruzione di un asilo nido in via Oliva San Mauro. Si tratta di una struttura che sarà realizzata con tutti i principali parametri di sostenibilità in termini di efficienza energetica, di scelta dei materiali e di tecniche con basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Aci Catena, iniziati i lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Oliva San Mauro

In questa notizia si parla di: iniziati - lavori - asilo - nido

Decoro urbano zona industriale, iniziati i lavori di manutenzione del verde - Nel perseguire il progetto di decoro urbano e sicurezza, sono partiti i lavori di manutenzione del verde nella zona industriale di Galatina.

Comune di Baronissi, sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido in via Borsellino. Il progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 864mila euro ottenuto attraverso il Pnrr Partecipa alla discussione

AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO ASILO NIDO DI MACCARECCE ? Sono iniziati oggi gli interventi per la demolizione parziale e la ricostruzione della scuola dell’infanzia di Maccarecce, destinata a lasciare il posto a un nuovo asilo nido con 17 posti. Il pr Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aci Catena, iniziati i lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Oliva San Mauro; Mira, iniziati i lavori per il nuovo asilo nido comunale; Barga, iniziati i lavori del nuovo asilo nido.

Asili nido con fondi Pnrr, la Cgil: "Su 18 progetti iniziali a Palermo attivi solo 7 cantieri" - Le segretarie Di Martino e Nzirirane: "Siamo ben lontani dall'obiettivo del 33% da raggiungere entro il 2027 e del 45% da raggiungere nel 2030 di posti garantiti ai più piccoli.

Nuovo asilo nido lavori fermi da 2 mesi «Il Comune spieghi» - L’opposizione chiede chiarimenti sul cantiere bloccato Per l’opera finanziamento di 600 mila euro dal Pnrr ...