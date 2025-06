Acerbi Inter ora il difensore è a rischio cessione | decisivo il Mondiale per Club cosa può succedere

Francesco Acerbi, protagonista di un 2023 turbolento all'Inter, si trova ora al centro di un acceso dibattito di mercato. Con l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra, il suo futuro è più incerto che mai. Il Mondiale per club potrebbe essere l’occasione decisiva: cosa potrà succedere? La risposta dipende da molti fattori, ma una cosa è certa: il suo destino nell’Inter si sta scrivendo ora.

Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore nerazzurro in vista del calciomercato estivo dopo l’addio di Inzaghi. I dettagli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport  fa il punto sul calciomercato Inter  dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Il grande dubbio per la difesa riguarda infatti il futuro di Francesco Acerbi. ACERBI INTER  – « RIflessioni su Acerbi. Nel suo caso, infatti, incide molto l’età . Ha chiuso al meglio la stagione (finale di Champions esclusa ma vale per tutti i nerazzurri.), la carta d’identità però recita comunque 37 anni. Tenuto conto che il suo alter ego, ossi De Vrij, ne ha 33, diventa obbligatorio fare una riflessione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, ora il difensore è a rischio cessione: decisivo il Mondiale per Club, cosa può succedere

